В Югре площадь природных пожаров превысила 2,7 тыс. га

Самая большая площадь возгорания зафиксирована в Белоярском районе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 2,7 тыс. га. Самая большая площадь возгорания зафиксирована в Белоярском районе, где введен режим ЧС в лесах муниципального уровня, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

Накануне в Югре проводилось тушение 17 лесных пожаров на площади 2 563,32 га, в том числе 7 пожаров в Белоярском районе на площади 2 468,02 га.

"13 августа проводятся работы по тушению двух ландшафтных возгораний и 17 лесных пожаров на площади 2 720,16 га, из которых 7 локализованы на площади 2 476,05 га: 6 пожаров в Белоярском лесничестве на площади 2 471 га, из них локализованы 5 на площади 2 466 га", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействованы более 260 работников Авиалесоохраны Югры, "Центроспас-Югории", ГУ МЧС России по Югре. За сутки в регионе потушили четыре лесных пожара. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 162 ландшафтных пожара на площади 26 399,33 га, 569 лесных пожаров на площади 57 877,59 га и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.

В регионе действует особый противопожарный режим.