Глава Приморья поручил ликвидировать разлив нефтепродуктов в затопленном районе Уссурийска

Олег Кожемяко также поручил провести расчеты технических характеристик дамбы, которая должна была защитить микрорайон от паводка, но не выдержала напора воды

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил устранить следы нефтепродуктов, разлившихся в микрорайоне Семь ветров в Уссурийске, а также провести расчеты технических характеристик дамбы, которая должна была защитить микрорайон от паводка, но не выдержала напора воды. Об этом Кожемяко написал в своем Telegram-канале.

Вода начала поступать в микрорайон через недостроенную дамбу, которую возводят для защиты территории от наводнений, в субботу. Объект еще не введен в эксплуатацию, это планировалось сделать осенью.

"Поручил руководителю местного отдела ГО и ЧС устранить следы разлившихся нефтепродуктов. А также провести расчеты технических характеристик дамбы в условиях данного паводка. На какие показатели она была рассчитана и с чем в итоге столкнулась", - написал Кожемяко.

В пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что в микрорайоне произошел разлив горюче-смазочных материалов, жидкость попала в воду из бочек в затопленном гараже, ликвидировать последствия возможно только после спада воды. "Мы только понимаем, что это в каком-то из затопленных гаражей, видимо, хранились бочки с какой-то жидкостью - то ли мазут, то ли дизель, то ли бензин, то ли керосин, мы нашли источник, откуда это течет, но мы пока не можем его устранить, все затоплено. <...> Там гаражи <...> выше по течению, чем микрорайон", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что масштаб пока не ясен, но разлив затронул весь микрорайон. Объем жидкости, которая находилась в гараже, также неизвестен. После того, как вода спадет, будут приняты все необходимые меры безопасности. "У нас были такие случаи в предыдущие наводнения, мы знаем, как с этим справляться. Потом вызывается специальная команда, которая сорбентами это все собирает", - пояснили в пресс-службе.

Кожемяко в своем телеграм-канале уточнил, что спасатели продолжают перевозить людей по затопленным улицам микрорайона, организован подвоз газовых печек, баллонов, воды и сухих пайков. Около магазинов планируется установить мобильный медпункт пункт и пункт выдачи газовых печей, хлеба и воды. Глава Уссурийска Евгений Корж в своем Telegram-канале сообщил, что из микрорайона эвакуированы 688 человек.