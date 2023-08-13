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обновлено 13 августа, 16:27
Военная операция на Украине

Гладков сообщил о повреждении многоквартирного дома в Белгороде после атаки БПЛА

По словам губернатора области, также повреждения получили около 15 машин

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Многоквартирный жилой дом в Белгороде, по предварительным данным, оказался поврежден из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Также повреждены порядка 15 машин, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, дом 9, корпус 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. <…> Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. <…> По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, пострадавших в результате ЧП нет. "На месте работают оперативные и аварийные службы. Причины произошедшего устанавливаются", - добавил Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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