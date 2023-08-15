В Черкасской области Украины после воздушной тревоги сообщили о повреждениях

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец уточнил, что повреждено одно из предприятий в городе Смела

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Черкасской области в центральной части Украины сообщили о повреждении объектов промышленности и инфраструктуры в регионе, где минувшей ночью была объявлена воздушная тревога.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец написал в своем Telegram-канале, что повреждено одно из предприятий в городе Смела. Также были повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города осталась без воды, указал Табурец.

Смела является важным железнодорожным узлом.

По всей территории Украины минувшей ночью объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (центр Днепропетровской области), Луцке (центр Волынской области), Львове, Хмельницком и о повреждении промышленных предприятий в Днепре и Луцке.