В Хабаровском крае потушили пожары на охраняемых природных территориях

Возгорания действовали в заповедниках "Буреинский" и "Джугджурский", а также в заказнике "Баджальский"

ХАБАРОВСК, 15 августа. /ТАСС/. Все возгорания на особых охраняемых природных территориях в Хабаровском крае ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Все пожары в заповедниках "Буреинский" и "Джугджурский", и в заказнике "Баджальский" ликвидированы", - сказали в министерстве.

Пожар в "Джугджурском" возник в начале августа. Заповедник находится в Аяно-Майском районе на побережье Охотского моря. На его территории преобладают хребты. В заповеднике встречаются краснокнижные виды, такие как черный аист, белоплечий орлан, орлан-белохвост. В администрации заповедника агентству сообщали, что пожары произошли из-за гроз, горел в основном кедровый стланик и лишайник на гольцах. Потушили пожары на 70 га и на 421 га. В заповеднике "Буреинский" в Верхнебуреинском районе ликвидировали пожар на 15 га. В "Баджальском" заказнике в Солнечном районе огнем было охвачено более 1 тыс. га, пожар также потушили.

На сегодня в Хабаровском крае зарегистрировали 60 пожаров на общей площади более 134 тыс. га. К борьбе с огнем привлекли порядка 340 человек, задействовали 43 единицы техники, три воздушных судна.

С начала сезона в регионе произошло 745 пожаров на общей площади около 894 тыс. га. В крае ввели режим ЧС. На прошлой неделе для стабилизации пожароопасной обстановки продлили запрет на посещение лесов до 31 августа.