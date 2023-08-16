Суд приговорил жителя ДНР к двум годам колонии-поселения за хакерские атаки

Фигурант дела атаковал российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тыс. рублей за компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"УФСБ России по Ростовской области выявлена и задокументирована преступная деятельность гражданина Украины Романа Носачева. <…> Ленинским районным судом Ростова-на-Дону <…> признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, проживая в Харцызске в ДНР, фигурант атаковал российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение.

Приговор суда вступил в законную силу.