Иск прокуратуры Красноярского края о ликвидации "Общины Виссариона" оставили в силе

Прокуратура края провела проверку "Церкви последнего завета" и выявила нарушения

КРАСНОЯРСК, 16 августа. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд в Кемерове оставил в силе вынесенное по иску прокуратуры решение суда о ликвидации "Церкви последнего завета" ("Община Виссариона") и исключении ее из реестра юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Сегодня определение огласила кассационная инстанция, доводы жалоб были полностью оставлены без удовлетворения. <…> Восьмой кассационный суд в Кемерове оставил в силе вынесенное по иску прокуратуры решение суда о ликвидации "Церкви последнего завета" и исключении ее из реестра юрлиц", - говорится в сообщении.

Прокуратура края провела проверку "Церкви последнего завета" и выявила нарушения. "Доктрины, которые проповедовались движением, ограничивали права адептов на жизнь, свободу, неприкосновенность, защиту семьи и собственность. Организация запрещала привычные для каждого вещи: проявлять собственные мысли, желания и потребности. У жителей общины вызывали чувство вины, их запугивали и угрожали общественным порицанием, изгнанием из религиозного течения", - пояснили в прокуратуре.

В октябре 2022 года Красноярский краевой суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил ликвидировать "Церковь последнего завета" с исключением ее из реестра. В феврале 2023-го Пятый апелляционный суд в Новосибирске оставил решение без изменения.

Религиозное движение "Церковь последнего завета" было основано в 90-е жителем Красноярского края Сергеем Торопом, который называл себя Виссарионом. Его последователи именовали себя "Общиной Виссариона". В сентябре 2020 года были арестованы лидер церкви Тороп, пресс-секретарь Вадим Редькин и руководитель школы при организации Владимир Ведерников. По данным СК, они в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Всем троим было предъявлено обвинение в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью. Кроме того, Тороп и Редькин обвиняются в причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, а Ведерников - в мошенничестве.