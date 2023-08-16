16 августа, 08:31
Военная операция на Украине

Росгвардия задержала двух пособников ВСУ, вербовавших жителей ДНР воевать против РФ

Они предлагали гражданам переехать на Украину и вступить в националистические подразделения

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии задержали двоих пособников ВСУ, которые вербовали жителей Донбасса для участия в боевых действиях против России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Спецназовцы Росгвардии совместно с органами военной контрразведки задержали бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины, пытавшихся вербовать жителей Донецкой Народной Республики для участия в боевых действиях против России", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий, одновременно проходивших по нескольким адресам, росгвардейцы задержали двоих пособников, которые обращались к гражданам с предложением о переезде на территорию Украины и вступлении в националистические подразделения ВСУ. 

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