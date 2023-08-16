В Ростовской области врио начальника колонии приговорили к четырем годам лишения свободы

Ему также назначили штраф в размере 500 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Ростовского областного суда изменила приговор Красносулинского районного суда по делу врио начальника первой исправительной колонии ГУ ФСИН России по Ростовской области, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, со штрафа на четыре года колонии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В апелляционном порядке судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда приговор суда первой инстанции изменила. Судебная коллегия определила назначить Черных А. Н. по ч. 1 ст. 285.4 УК РФ наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 тыс. рублей в доход государства. Мера пресечения в отношении осужденного изменена на заключение под стражу", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что Алексей Черных, будучи врио начальника первой исправительной колонии ГУ ФСИН России по Ростовской области, которая, согласно уставу, зарабатывает в том числе производством и реализацией мяса и мясопродуктов, заключил с двумя федеральными учреждениями три госконтракта на поставку мяса на общую сумму свыше 100 млн рублей. С ноября по декабрь 2017 года он обеспечил участие в исполнении госзаказа по госконтрактам единственного поставщика - "Зверевского мясокомбината", директором которого был его знакомый, с завышением цены поставляемого мяса в сравнении со средней рыночной.

Также, зная о возможном неисполнении компанией поставок, врио начальника колонии перечислил на счет фирмы авансы по госконтрактам. При этом "Зверевский мясокомбинат" в установленные сроки не поставил весь объем продукции, оставив без исполнения свои обязательства. Общий ущерб из-за срыва госконтрактов по выполнению гособоронзаказа оценили более чем в 7,8 млн рублей. Тогда Красносулинский районный суд Ростовской области назначил фигуранту штраф в размере более 500 тыс. рублей в доход государства. Прокуратура обжаловала приговор.