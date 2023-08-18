СК начал проверку после нападения на съемочную группу программы "Вести. Дежурная часть"

Расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту нападения на съемочную группу программы "Вести. Дежурная часть". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Съемочная группа правовой передачи "Вести. Дежурная часть" во время подготовки сюжета о деятельности так называемых профессиональных соседей в Москве подверглась нападению со стороны группы лиц, о противоправных действиях которых заявляют местные жители. Работникам телекомпании были нанесены удары.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве по данному факту организована доследственная проверка. Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Расследование взято на контроль в центральном аппарате СК России.