20 августа, 02:45

В Туве перевернулась лодка с людьми

Как сообщили в МЧС, пропали три человека

ТАСС, 20 августа. Лодка с четырьмя людьми перевернулась на реке Большой Енисей в Туве. Одному из них удалось спастись, три человека пропали, говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

"Поступила информация о том, что на реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем Тоджинского района перевернулась лодка (казанка), в которой находилось четыре человека, один выплыл самостоятельно, местонахождение трех людей неизвестно", - говорится в сообщении.

На поиски направлены два катера госинспекции по маломерным судам МЧС России. 

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