В Германии на территории фирмы по переработке отходов произошел пожар

Было слышно несколько небольших взрывов, передает агентство DPA

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Крупный пожар произошел на территории фирмы по переработке отходов в городе Оффенбахе (Оффенбах-ам-Майн, федеральная земля Гессен). О погибших или пострадавших пока ничего неизвестно. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя городской администрации.

По его данным, было слышно несколько небольших взрывов. Столп дыма виден за много километров от места ЧП, в том числе в соседнем Франкфурте-на-Майне.

Полиция попросила жителей Оффенбаха закрыть окна и двери. Прекращено движение поездов на отрезке от Оффенбаха до Франкфурта-на-Майне. Фирма перерабатывала, в частности, старые аккумуляторы.