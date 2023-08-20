В Петербурге пропала двухлетняя девочка

Ребенка ищет полиция

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Двухлетняя девочка пропала в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Полиция ищет ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"20 августа в 19:00 [мск] в полицию Красногвардейского района обратилась женщина с заявлением, что ориентировочно около дома 65 на проспекте Маршала Блюхера пропала ее двухлетняя дочь", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пропавший ребенок с серо-голубыми глазами и русыми волосами, ростом 96 см, был одет в сиреневую кофту, фиолетовые кроссовки и джинсы, на голове была розовая панама.

При наличии информации о местонахождении ребенка необходимо обращаться по телефону 112.