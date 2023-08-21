Губернатор Невады объявил режим ЧС в связи с ураганом "Хилари"

Джо Ломбардо призвал местных жителей "быть готовыми к наводнениям" и следовать указаниям властей

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Режим ЧС введен в американском штате Невада из-за надвигающегося урагана "Хилари". Об этом объявил губернатор штата Джо Ломбардо в социальной сети X (ранее Twitter).

"Сегодня я объявляю чрезвычайное положение в связи с неизбежными последствиями, с которыми столкнется весь штат после урагана "Хилари", - говорится в сообщении. Губернатор призвал местных жителей "быть готовыми к наводнениям" и следовать указаниям властей штата.

Ломбардо также объявил, что в Неваде будут находиться 100 военнослужащих Национальной гвардии США для реагирования на ураган в южных округах штата, которые, как ожидается, особенно пострадают от наводнений.

Ранее президент США Джо Байден призвал сограждан серьезно отнестись к тропическому шторму "Хилари".

По данным телеканала CNN, "Хилари" уже обрушился на соседний с Невадой штат Калифорния. Власти Калифорнии и Невады ожидают рекордных ливней и наводнений в результате удара стихии.