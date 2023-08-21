Человек заболел сибирской язвой после разделки туши в Воронежской области

Ближайшее окружение зараженного находится под контролем врачей

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Санитарные врачи выявили в Воронежской области случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной стала разделка туши зараженного животного, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, отобрали и исследуют пробы из объектов внешней среды, определили круг контактных лиц, которые уже находятся под контролем врачей.