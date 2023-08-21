21 августа, 07:35

Человек заболел сибирской язвой после разделки туши в Воронежской области

Ближайшее окружение зараженного находится под контролем врачей

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Санитарные врачи выявили в Воронежской области случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной стала разделка туши зараженного животного, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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"В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, отобрали и исследуют пробы из объектов внешней среды, определили круг контактных лиц, которые уже находятся под контролем врачей. 

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