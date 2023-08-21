В Минске началось заочное слушание дела о нападении на белорусских дипломатов в Лондоне

СК Белоруссии ранее сообщил, что обвиняемыми по делу проходят находящиеся за границей Вадим Боговков, Максим Зуев, Александр Напреенко и Сергей Рябушко

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Минский городской суд в порядке специального производства начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении четырех обвиняемых в нападении на сотрудников белорусской диппредставительства в Лондоне в 2021 году. Об этом сообщило агентство БелТА.

Ранее Следственный комитет Белоруссии информировал, что обвиняемыми по делу проходят находящиеся за границей Вадим Боговков, Максим Зуев, Александр Напреенко и Сергей Рябушко, которые совершили нападение на сотрудников диппредставительства возле здания посольства Белоруссии в Великобритании. Подсудимым предъявлены обвинения в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинении ущерба в особо крупном размере. Боговков и Зуев также обвиняются в насилии либо угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности.

Уголовное дело по факту нападения на белорусских дипломатов в Лондоне возбуждено в декабре 2021 года. В Следкоме тогда заявили, что нападавшие вели себя "агрессивно и нагло, высказывали угрозы, а также применили насилие в отношении дипломата, которому сломали нос и причинили другие травмы".