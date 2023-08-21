Директор фирмы в Сургуте перевел мошенникам почти 7,5 млн рублей

Возбудили уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции Сургута возбудили уголовное дело по факту мошенничества с деньгами директора одной из курьерских компании города на сумму около 7,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по городу Сургуту.

"В дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило заявление от директора одной из курьерских компаний города. Мужчина сообщил, что стал жертвой преступников, и перевел им почти 7,5 млн рублей. По данному факту в УМВД России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в июле директору компании в одном из мессенджеров поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и убедил потерпевшего оформить несколько кредитов, обналичить деньги и перевести их на указанные карты. Далее потерпевший оформил в пяти банках шесть кредитов на сумму более 7,336 млн рублей и кредитную карту на сумму 250 тыс. рублей, после чего совершил 63 перевода различными суммами. Ущерб от преступных посягательств составил около 7,5 млн рублей.