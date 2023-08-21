Во время лесного пожара в центральной части Греции погиб один человек

По данным Афинского Македонского агентства новостей, в районе Продромос пожилой пастух потерял сознание от дыма и умер при попытке спасти овец в горящей овчарне

АФИНЫ, 21 августа. /ТАСС/. Крупный лесной пожар возник в области Беотия в центральной части Греции, погиб один человек. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, в районе Продромос (область Беотия) пожилой пастух потерял сознание от дыма и умер при попытке спасти овец в горящей овчарне. Его тело обнаружили пожарные.

Власти сообщили, что пожар около Продромоса достиг значительного масштаба. "Огненный фронт очень большой, дует очень сильный ветер. Мы пытаемся, несмотря на трудности, сдержать его", - заявил агентству мэр города Фивы Йоргос Анастасиу. По его словам, огонь отделяет менее 1 км от домов населенного пункта Сарантис, население которого эвакуировано. Пламя тушат пешие отряды пожарных с добровольцами, с воздуха воду сбрасывают экипажи четырех вертолетов. "Сильный ветер не позволяет летать пожарным самолетам", - пояснил Анастасиу.

В пригороде Александруполиса на северо-востоке Греции сильный природный пожар продолжается уже третий день, передает агентство. По данным пожарной службы, два основных очага находятся к северо-востоку от населенного пункта Нипса и близ деревни Монастираки. С воздуха воду сбрасывают 10 самолетов и 7 вертолетов. Задействованы 214 пожарных на 59 автомобилях, при поддержке военных, работников муниципальных служб и волонтеров.

В больницы региона доставлены 7 пожарных и 1 доброволец с респираторными проблемами, эвакуированы 13 населенных пунктов. Пожар уничтожил несколько домов и автомобилей.