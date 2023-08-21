Во Владимире число отравившихся шаурмой выросло до 107

Среди них оказались 23 ребенка

ТАСС, 21 августа. Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"С 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку. Областные Минздрав и управление Роспотребнадзора контролируют ситуацию", - написал губернатор. Ранее сообщалось о 76 случаях отравления.

В региональном Минздраве добавили, что в общей сложности с признаками острого пищевого отравления госпитализировали 67 человек, из них 17 детей. Их состояние характеризуется как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что пострадавшие приобретали шаурму в пяти предприятиях общепита Владимира с 15 по 17 августа. На всех объектах выявили неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, их работу приостановили, помещения и оборудование, предназначенные для приготовления шаурмы и хранения пищевого сырья, опечатали. Причиной отравления, по предварительным результатам анализа биоматериалов от больных, стала сальмонелла. "Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретенное без документов, и антисанитарные условия: на нескольких точках отсутствовали вода либо санузел. Таковы, к сожалению, неприятные последствия "надзорных каникул" в стране, когда ответственные органы, по сути, не могут профилактировать традиционные летние проблемы", - добавил глава региона.

Региональным следственным управлением СК России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".