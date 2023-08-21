Суд в Луганске приговорил к 20 годам колонии военнослужащего ВСУ за обстрелы жилых домов

Следователи установили, что 3 июня 2022 года Игорь Лемешев в составе экипажа БМП-1 выстрелил не менее трех раз из "Грома" по домам на улице Мира в поселке Николаевка

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 20 годам лишения свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Лемешева за обстрелы жилых домов в поселке Николаевка Попаснянского района ЛНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя Главной военной прокуратуры - и приговорил Лемешева к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

"Установлено, что 3 июня 2022 года Лемешев, передвигаясь по поселку Николаевка Попаснянского района ЛНР в составе экипажа БМП-1, произвел не менее трех выстрелов из орудия "Гром", установленного на боевой машине пехоты, по расположенным на улице Мира жилым домам. В результате разрыва осколочно-фугасных снарядов 35-летний мирный житель получил ранения, от которых скончался на месте", - рассказали в ГВП. Военнослужащий признан виновным в убийстве общеопасным способом по мотивам политической и идеологической вражды, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.

Как отметили в пресс-службе СК РФ, доказательства, собранные Следственным комитетом, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.