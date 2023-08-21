21 августа, 12:55
Военная операция на Украине

В ДНР заявили о девяти обстрелах Горловки за час со стороны ВСУ

За это время украинские войска выпустили по городу 32 снаряда калибром 152 мм

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час девять раз обстреляли город Горловку в ДНР, выпустив 32 снаряда. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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С 14:30 до 15:30 мск украинские войска выпустили по Горловке 32 снаряда калибром 152 мм. Огонь велся с позиций ВСУ в районе населенных пунктов Щербиновка и Дзержинск.

Всего в понедельник украинские войска атаковали Горловку 12 раз, выпустив 43 снаряда. 

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