В Ростовской области произошел пожар в Зимовниковском лесничестве

К тушению привлечены 162 человека и 51 единица техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в Зимовниковском лесничестве Орловского района Ростовской области, угрозы населенным пунктам в настоящее время нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"Пожар в Зимовниковском лесничестве. На территории Орловского района зафиксирован лесной пожар. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении, площадь пожара не уточняется.

В ведомстве добавили, что с к тушению привлечены 162 человека и 51 единица техники, задействованы силы лесного хозяйства, МЧС России, ДПЧС, муниципалитета.