Мэр Донецка сообщил о ранении двух женщин в результате обстрела кассетными боеприпасами

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Петровский район города

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Две женщины пострадали в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

"В Петровском районе по ул. Петровского при подрыве на кассетном боеприпасе получили ранения женщины 1960 и 1966 годов рождения", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщается, что ВСУ вечером три раза обстреляли Петровский район Донецка кассетными боеприпасами.