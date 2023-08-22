В Греции борются с 63 очагами лесных пожаров

Представитель пожарной службы Яннис Артопиос отметил, что с 19 августа не удается потушить сильное возгорание, который продолжается в пригороде Александруполиса

АФИНЫ, 22 августа. /ТАСС/. Греческие пожарные борются с 63 очагами лесных пожаров, которые возникли в стране за последние сутки. Такую информацию привел на брифинге представитель пожарной службы Яннис Артопиос.

"За последние сутки в Греции зафиксированы 63 очага лесных пожаров. В чрезвычайно экстремальных погодных условиях, в основном из-за штормового ветра, были предприняты огромные усилия по тушению очагов пожаров, которые вспыхнули одновременно во многих частях страны", - сказал Артопиос.

По его словам, с 19 августа не удается потушить сильный пожар, который продолжается в пригороде Александруполиса на северо-востоке страны. Там в течение трех дней эвакуированы жители 13 населенных пунктов. Вечером 21 августа началась в целях предосторожности эвакуация в больнице Александруполиса. Мощные пожары возникли в понедельник в областях Кавала и Родопи на северо-востоке Греции, в центральной области Беотия, а также на острове Эвбея и в области Ахайя на полуострове Пелопоннес.

В Греции снова установилась чрезвычайно жаркая погода. Столбик термометра в Афинах 21 августа в тени достигал 35 градусов Цельсия. До 26 августа температура в стране местами достигнет отметки в 40 градусов.