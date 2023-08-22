В Иркутске суд отказал в возвращении следствию уголовного дела о бунте в колонии

Речь идет о массовых беспорядках в исправительной колонии № 15 (ИК-15) Ангарска, произошедших в апреле 2020 года

ИРКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Суд не удовлетворил ходатайство защитника одного из обвиняемых по делу о бунте в колонии Иркутской области о возвращении материалов дела следствию в связи с уголовно-процессуальными нарушениями, передает корреспондент ТАСС.

"В удовлетворении ходатайства отказать", - огласил решение председательствующий судья, добавив, что решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В Иркутском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках в исправительной колонии № 15 (ИК-15) Ангарска, произошедших в апреле 2020 года. На скамье подсудимых 19 человек. Дело рассматривает коллегия из трех судей.

Ходатайство подал адвокат одного из подсудимых. Защитник указал, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, в частности, при его составлении следствие в отношении подзащитного не указало содержание доказательств и показаний свидетелей, сделав ссылку на тома и листы дела.

На заседании во вторник суд отказал в удовлетворении еще нескольких ходатайств подсудимых. В одном из них обвиняемые просили об отводе председательствующего судьи, в другом - о привлечении общественных защитников, так как предоставленных государством адвокатов, по их мнению, недостаточно. Как объяснил судья, предоставленные подсудимым адвокаты являются профессиональными защитниками, тогда как общественные, о которых просили в ходатайстве, могут не обладать необходимым для судебного процесса опытом.

Бунт в ИК-15 начался 9 апреля 2020 года. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Заключенные напали на работника колонии, а вечером 10 апреля устроили пожар. Практически полностью выгорела промышленная зона. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, по предварительной информации, покончил с собой.

СК возбудил уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенных организованной группой с применением насилия.