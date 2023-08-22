СМИ: вооруженные экстремистские группировки взяли в осаду Тимбукту на севере Мали

По данным источника Al Arabiya, информации о том, к какой организации принадлежат радикалы, нет

ТАСС, 22 августа. Сторонники вооруженных экстремистских формирований взяли в осаду город Тимбукту, расположенный на севере центральной части Мали. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные источники.

По их данным, боевики блокировали все дороги, ведущие в город. Информации о том, к какой организации принадлежат радикалы, не приводится.

16 августа французское радио RFI утверждало, что город якобы блокировали боевики исламистской группировки Jnim, связанные с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Местные власти эту информацию комментировать отказались, несколько десятков семей решили покинуть город.

Мали переживает политический кризис на фоне двух военных переворотов с лета 2020 года. В середине июня министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп сообщил, что правительство страны обратилось к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно отозвать из африканской страны миротворческий контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), насчитывающий более чем 15 тыс. человек. По словам министра, миротворцы оказались неспособными обеспечить безопасность страны. MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики.