В ДНР к 20 годам колонии приговорили "азовца" за покушение на убийство жителя Мариуполя

По данным следствия, преступление было совершено в марте 2022 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Участник запрещенного в РФ украинского националистического полка "Азов" приговорен в ДНР к 20 годам заключения за покушение на убийство мирного жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему отдельного отряда специального назначения "Азов" Вадиму Гуменюку. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением) и ч. 3 ст. 30, пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти)", - говорится в сообщении. Приговором суда Гуменюку назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что Гуменюк в составе организованной группы совершил преступления в рамках исполнения общего преступного плана по удержанию города Мариуполя путем блокирования, недопущения выхода из него мирного гражданского населения и использования его в качестве прикрытия. В марте 2022 года личный состав полка "Азов" располагался на боевых позициях в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры в Мариуполе. Водитель автомобильного взвода Гуменюк вместе с боевым медиком и иными лицами нес боевое дежурство в квартирах подъезда одного из жилых многоквартирных домов. Находясь на лестничной площадке, они обнаружили легковой автомобиль, которым управлял мирный житель. Предполагая, что водитель может придерживаться пророссийских взглядов, они произвели по транспортному средству не менее 30 выстрелов из огнестрельного оружия.