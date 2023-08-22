Балицкий: ВСУ за 10 дней потеряли на запорожском направлении 1,5 тыс. военнослужащих

По словам врио губернатора Запорожской области, потери ВСУ выросли на 30%

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние 10 дней на запорожском направлении составили 1,5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Только за прошедшие десять дней противник потерял 1,5 тыс. человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть", - написал Балицкий в Telegram-канале.

По его словам, потери ВСУ выросли на 30%. "Эти колоссальные потери - цена за мнимый успех на мировой арене", - заявил врио губернатора.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.