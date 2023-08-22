22 августа, 09:05,
обновлено 22 августа, 09:19
Военная операция на Украине

Балицкий: ВСУ за 10 дней потеряли на запорожском направлении 1,5 тыс. военнослужащих

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам врио губернатора Запорожской области, потери ВСУ выросли на 30%

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние 10 дней на запорожском направлении составили 1,5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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"Только за прошедшие десять дней противник потерял 1,5 тыс. человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть", - написал Балицкий в Telegram-канале.

По его словам, потери ВСУ выросли на 30%. "Эти колоссальные потери - цена за мнимый успех на мировой арене", - заявил врио губернатора.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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