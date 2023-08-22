В Костроме на улицы вышел медведь

Его усыпили и вывезли в лес

КОСТРОМА, 22 августа. /ТАСС/. Медведь залез на дерево в Фабричном районе Костромы, спасатели усыпили его снотворным и вывезли из города. Специалисты отпустили животное в естественную среду обитания, рассказали ТАСС в Департаменте природных ресурсов Костромской области.

"Сейчас медведь в естественной среде обитания. После снотворного он пришел в себя, его выпустили в лес в охотничьих угодьях Костромского района Костромской области. Ездили, проверяли - медведь ушел, с ним все хорошо", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в городе оказался молодой медведь - животному около двух лет. Причиной его выхода из леса могли стать отдыхающие под Костромой туристы. "Люди отдыхают на природе - создают шум, включают музыку, в связи с чем животные начинают искать более спокойные места и случайно попадают в город", - отметили в ведомстве.

Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Костромской области, вечером в понедельник на улице Ткачей в Костроме прохожие заметили медведя, он попытался напасть на двух мужчин. Потом медведь добежал до торгового центра, испугавшись машин, он залез на дерево на высоту около 15 м. На место выехали экстренные службы, район был оцеплен. Спасатели дали животному снотворное и спустили его на землю, на носилках медведя донесли до автомобиля и вывезли из города.

В спасательной операции были задействованы сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, специалисты департамента природных ресурсов региона.