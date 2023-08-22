В Подмосковье задержали троих мужчин за похищение человека и вымогательство 1,5 млн рублей

Потерпевшему удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на автовокзале Ногинска троих мужчин, которые подозреваются в похищении человека и вымогательстве под угрозой расправы 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления на автодорожном вокзале города Ногинск. Ими оказались трое мужчин 1997, 1999 и 2001 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МВД, трое злоумышленников во дворе одного из домов в Электроуглях избили 27-летнего местного жителя, насильно посадили его в автомобиль и увезли в лес, где, угрожая физической расправой в отношении него и его близких, потребовали 1,5 млн рублей. После потерпевшего отвели в гаражно-строительный кооператив в Балашихе, где ему удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию.

"По ходатайству следователя следственного отдела по города Балашиха ГСУ СК России по Московской области судом арестованы трое мужчин. Они обвиняются в похищении человека и вымогательстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору (пп. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ)", - сказали в пресс-службе подмосковного ГСУ СК. Местоположение обвиняемых было установлено в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Потерпевший связался с похитителями для организации передачи части вымогаемой ими суммы. "При передаче денежных средств обвиняемые были задержаны", - рассказали в главке подмосковного СК. В настоящее время проведены допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что потерпевший является учащимся колледжа "Энергия".