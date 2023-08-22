BelkaCar после проверки примет меры в отношении пользователя по инциденту со шприцем

В компании сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами в рамках досудебной проверки

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Каршеринговый сервис BelkaCar по итогам досудебной проверки по инциденту со шприцем примет меры в отношении пользователя, который нарушил правила сервиса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"BelkaCar сотрудничает с правоохранительными органами в рамках досудебной проверки. Как только появятся результаты проверки, будут приняты соответствующие меры в отношении пользователя, нарушавшего правила сервиса", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что ребенок укололся о шприц с мефедроном, воткнутый в заднее сиденье каршерингового автомобиля. По этому факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.