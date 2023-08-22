22 августа, 13:23

В Челябинске на заводе "Мечела" зафиксировали столб оранжевого дыма

Проводится служебное расследование

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Нештатная работа оборудования на Челябинском металлургическом комбинате (группа "Мечел") привела к выходу взвеси запыленного воздуха, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"22 августа произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился "обрыв" летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт. Оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия. В данный момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование", - прокомментировали в пресс-службе ПАО "ЧМК".

Комментарием Министерства экологии Челябинской области ТАСС не располагает.

В пресс-центре Главного управления МЧС России по Челябинской области сообщили ТАСС, что пожарная охрана на предприятие не привлекалась. 

Теги:
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