22 августа, 14:54

В Воронеже в ДТП с 10 автомобилями пострадали три человека

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии

ВОРОНЕЖ, 22 августа. /ТАСС/. В Воронеже столкнулись 10 автомобилей, в результате ДТП пострадали три человека, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"По предварительным данным, произошло столкновение 10 транспортных средств. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Touareg и пассажиры автомобиля Opel Astra, двое мужчин, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 14:50 у дома №36д по улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. "На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - отмечается в сообщении. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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