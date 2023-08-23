В Японии американский беспилотник при посадке на базу выкатился за пределы ВПП

По информации телеканала NHK, в результате инцидента никто не пострадал

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper в ходе посадки на военно-воздушную базу японских Сил самообороны Каноя в префектуре Кагосима выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП). Об этом сообщил телеканал NHK.

По его информации, в результате инцидента никто не пострадал, но из-за происшествия на три часа была закрыта ВВП базы Каноя. Не сообщается, получил ли аппарат повреждения, однако после посадки был замечен дым, шедший из беспилотника, к месту происшествия направились пожарные расчеты. Отмечается, что Министерство обороны Японии сделало представление американской стороне в связи со случившимся, потребовав предпринять все необходимое для того, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

В Японии периодически происходят мелкие инциденты, связанные с военной авиацией США, дислоцированной в стране, что вызывает недовольство и обеспокоенность у местного населения и региональных властей.