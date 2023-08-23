23 августа, 06:33
Военная операция на Украине

В Химках в результате атаки БПЛА повреждены частный дом, магазин и ангар

Никто не пострадал

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Частный дом поврежден в результате атаки беспилотника в Химках, осколочные повреждения получили несколько домов, магазин и ангар со стройматериалами. Об этом сообщил в Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Волошин.

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"Ночью 23 августа система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над нашим округом. Самое главное - пострадавших нет. <...> В результате атаки поврежден угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовой магазин и ангар со стройматериалами", - написал Волошин.

По его словам, он лично прибыл на место происшествия и держит ситуацию на контроле. Экстренные службы и Следственный комитет РФ продолжают работу.

Сотрудники администрации в ближайшее время завершат обход домов частного сектора, вблизи которых упал БПЛА. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
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