В Болгарии попал в аварию микроавтобус с нелегальными мигрантами

Пострадали четыре человека, сообщило Болгарское телеграфное агентство

СОФИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Микроавтобус, в котором находились нелегальные мигранты, попал в аварию на автомагистрали "Фракия" в 118 км от Софии. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, водитель и три беженца были госпитализированы.

Инцидент произошел около 04:00 (совпадает с московским), когда полицейский патруль дал сигнал об остановке автомобиля, водитель, болгарский гражданин, не подчинился и попытался скрыться. Во время преследования микроавтобус ударился в дорожный знак. Всего полиция обнаружила в микроавтобусе 27 беженцев, которые назвали себя афганцами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.