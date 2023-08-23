23 августа, 10:39
Военная операция на Украине

В Брянской области действующий храм получил повреждения после обстрела со стороны ВСУ

В пресс-службе региональной епархии сообщили, что осколки повредили остекление храма и частично фасад

ТАСС, 23 августа. Фасад и остекление храма во имя Новомучеников и Исповедников Российских в селе Зерново Брянской области повреждены при обстреле со стороны украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

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"22 августа 2023 года обстрелу со стороны ВСУ подверглось граничащее с Украиной село Зерново Суземского района. В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новопостроенный небольшой храм был освящен иерейским чином 30 сентября 2017 года. 

Теги:
РоссияБрянская областьВоенная операция на Украине
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