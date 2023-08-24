В ДНР обнаружили тайник ВСУ с гранатами, автоматами и патронами

В Росгвардии отметили, что своевременное обнаружение тайника не позволило украинским националистам совершать нападения на российских военнослужащих и мирных жителей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ДНР тайник украинских националистов, с помощью которого могло быть совершено нападение на военнослужащих РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Донецкой Народной Республике росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки в ходе разведывательно-поисковых мероприятий на окраине одного из населенных пунктов обнаружили тайник украинских боевиков, содержащий более 10 тыс. патронов калибра 5,45 мм. Кроме того, росгвардейцы изъяли из схрона автоматы АК-74С, несколько десятков гранат РГД-5 и запалов к ним, а также около 40 гранатометных выстрелов ВОГ-17", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что своевременное обнаружение тайника не позволило украинским националистам совершать нападения на российских военнослужащих и мирных жителей.