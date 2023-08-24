МВД объявило в розыск украинскую актрису Курилец за призывы к насилию над россиянами

СК России 6 мая возбудил уголовное дело в отношении украинской актрисы по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Украинская актриса Адрианна Курилец, в отношении которой в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к насилию над российскими офицерами, объявлена в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

"Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства.

СК России 6 мая возбудил уголовное дело в отношении Курилец по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В апреле прошлого года на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в РФ организации "Исламское государство".