Во Франкфурте гражданина ФРГ задержали по подозрению в нарушении эмбарго против РФ

По версии следствия, в 2015 году он продал российскому предприятию по производству оружия шесть станков вместе с комплектующими

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Гражданин Германии задержан в аэропорту Франкфурта-на-Майне по подозрению в продаже в Россию товаров двойного назначения в 2015 году. Об этом сообщила Генеральная прокуратура ФРГ.

"Обвиняемый подозревается в нескольких случаях нарушения закона о внешней торговле", - говорится в заявлении.

По версии следствия, в 2015 году он в обход эмбарго ЕС продал российскому предприятию по производству оружия шесть станков вместе с комплектующими. "Данные станки были нужны для серийного производства снайперских винтовок", - утверждается в заявлении прокуратуры. Поставки якобы были осуществлены при помощи фирм-посредников в Швейцарии и Литве.

Контракт также подразумевал установку и настройку станков, а также обучение персонала, отмечается в релизе.