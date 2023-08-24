Женщина погибла в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ

По данным представительства ДНР в СЦКК, Петровский район города с начала суток 27 раз подвергался обстрелам со стороны украинской армии

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

"В Петровском районе во время обстрела <...> получила тяжелые ранения женщина. Как стало известно, в результате полученных травм она скончалась", - написал мэр.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Петровский район Донецка с начала суток 27 раз подвергался обстрелам со стороны украинской армии. Огонь велся из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм, в том числе с использованием кассетных боеприпасов.