В Чили из-за наводнений погибли три человека

Почти 33 тыс. человек эвакуированы

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 августа. /ТАСС/. Три человека погибли из-за сильного наводнения в центральной части Чили, почти 33 тыс. человек эвакуированы. Об этом сообщила Национальная служба предотвращения стихийных бедствий страны.

"Три человека погибли, 1 245 размещены в убежищах, 41 532 оказались окружены водой, 32 841 человек был эвакуирован", - говорится в сообщении службы, опубликованном на ее сайте. Специалисты добавили, что стихия повредила более 23 тыс. домов, а 44 здания были полностью разрушены.

В ведомстве заявили, что уже идет восстановление наиболее пострадавших районов Чили. По словам заместителя министра внутренних дел Мануэля Монсальве, в течение следующих трех дней в регионе "новых сильных осадков не ожидается", однако он предупредил о наступлении периода заморозков.

В связи с наводнениями, спровоцированными рекордным уровнем выпавших осадков, министр внутренних дел Чили Каролина Тоа ввела режим ЧС в нескольких регионах страны. По словам ее заместителя, в наиболее пострадавшей центральной области Мауле за пять дней выпало 309 мм осадков, а 20 августа за сутки было зарегистрировано 150 мм, что является историческим рекордом.

Президент Чили Габриэль Борич объявил о ряде "неотложных мер помощи", в том числе о предоставлении субсидий на восстановление имущества, пострадавшего от наводнений, в размере примерно $1,8 тыс. каждой пострадавшей семье, а также о значительной финансовой помощи фермерам и малому бизнесу.