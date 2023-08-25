25 августа, 10:44

Роспотребнадзор назвал причину вспышки заболеваемости в детском лагере в Бурятии

По данным ведомства, она вызвана кишечной инфекцией норовирусной этиологии, возбудитель которой был установлен у больных и персонала пищеблока

ТАСС, 25 августа. Вспышка заболеваемости в детском лагере Бурятии вызвана кишечной инфекцией норовирусной этиологии, возбудитель которой был установлен у больных и персонала пищеблока. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

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"По результатам эпидемиологического расследования групповой заболеваемости в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор" установлено, что вспышка вызвана кишечной инфекцией норовирусной этиологии, возбудитель которой был установлен у больных, а также у персонала пищеблока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части хранения пищевых продуктов, санитарного состояния пищеблока, дезинфекционного режима. Деятельность пищеблока и лагеря приостановлена, добавили в управлении.

"Эпидрасследование продолжается, по окончании которого виновные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством", - уточняется в сообщении. 

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