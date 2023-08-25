В Курской области два человека пострадали при обстреле деревни со стороны ВСУ

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что зафиксировали три прилета

КУРСК, 25 августа. /ТАСС/. Два мирных жителя - мужчина и женщина - ранены в результате обстрела деревни со стороны Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано три прилета, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина", - написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших доставили в центральную районную больницу, медики оказывают им помощь. При необходимости раненых перевезут в Курскую областную больницу.