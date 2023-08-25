25 августа, 12:52,
обновлено 25 августа, 12:57
Военная операция на Украине

В Курской области два человека пострадали при обстреле деревни со стороны ВСУ

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что зафиксировали три прилета

КУРСК, 25 августа. /ТАСС/. Два мирных жителя - мужчина и женщина - ранены в результате обстрела деревни со стороны Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано три прилета, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина", - написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших доставили в центральную районную больницу, медики оказывают им помощь. При необходимости раненых перевезут в Курскую областную больницу. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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