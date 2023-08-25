25 августа, 13:12

NBC: в Калифорнии разбился истребитель F-18

По предварительной информации, жертв и разрушений на земле нет

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Истребитель F-18 Вооруженных сил США разбился близ базы морской пехоты в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщает телеканал NBC.

Судьба пилота и причина аварии самолета пока неизвестны. Катастрофа произошла в безлюдной местности, по предварительной информации, жертв и разрушений на земле нет.

Расследование инцидента взяли на себя военные с базы морской пехоты Мирамар, где базировался самолет.

F-18 - палубный истребитель-бомбардировщик, разработан в США в 1970-х годах, остается на вооружении некоторых стран Европы. 

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© Информационное агентство ТАСС
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