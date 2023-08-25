Суд освободил по УДО девушку, осужденную за ДТП в Москве, в котором погибли двое детей

Пятилетний мальчик умер через несколько часов после ДТП, трехлетний ребенок - на следующий день

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил от отбывания наказания Валерию Башкирову, осужденную на пять лет колонии-поселения за ДТП, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Это следует из материалов, опубликованных на официальном сайте суда.

"Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ удовлетворено", - указано в карточке дела.

В карточке дела указана Башкирова Валерия Эдуардовна. 2 августа ходатайство было удовлетворено судом в Рязани, 18 августа - вступило в законную силу.

В ноябре 2021 года Башкирова была признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Суд приговорил ее к пяти годам колонии-поселения, позднее прокуратура просила приговор ужесточить и назначить ей шесть лет колонии общего режима. Мосгорсуд отказался ужесточать наказание и оставил приговор в силе.

Днем 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в Москве девушка на автомобиле Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе детей в возрасте трех и пяти лет и коляску с 9-месячным ребенком. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок - на следующий день. У девятимесячного ребенка диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.