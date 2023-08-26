В микрорайоне Спасск-Дальнего в Приморье эвакуируют жителей из-за паводка

Пункт временного размещения оборудовали в Доме детского творчества

ТАСС, 26 августа. Эвакуация началась в микрорайоне города Спасск-Дальний, где пребывает вода из-за паводка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Олег Митрофанов.

"Уважаемые спассчане! Вода в реке Спасовке превысила отметку уровня поймы, поэтому было принято решение начать эвакуацию в районе ЦРМ", - написал Митрофанов.

Эвакуация началась из-за превышения отметки уровня поймы в реке Спасовке. Пункт временного размещения оборудовали в Доме детского творчества. Глава порекомендовал местным жителям не пренебрегать предупреждением и следовать инструкциям спасателей. О количестве человек, которым необходима эвакуация, пока не сообщается.

Спасск-Дальний стал одним из наиболее пострадавших от стихии населенных пунктов края. Также сильный ущерб был нанесен второму по величине городу региона Уссурийску.

В Приморском крае с 3 по 23 августа выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 23-25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки так, что теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.