СМИ: в Оклахоме во время школьного матча произошла стрельба

По данным телеканала Fox25, пострадали четыре человека

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения в результате стрельбы во время школьного футбольного матча в штате Оклахома в США. Об этом сообщил местный телеканал Fox25 со ссылкой на заявление полиции.

По его данным, пострадали четыре человека, в том числе одна школьница. Подозреваемый в стрельбе скрылся с места преступления. Как отмечает телеканал, они разыскивают темнокожего мужчину в серой толстовке с капюшоном.

Ранее президент США Джо Байден назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия в стране. Организация Gun Violence Archive информировала, что более 25 тыс. человек стали жертвами применения огнестрельного оружия в США с начала года. Всего за первое полугодие 2023 года в США произошел 421 случай массовой стрельбы, 28 из них классифицированы как массовые убийства.

Право на владение огнестрельным оружием гарантирует Вторая поправка к Конституции США.