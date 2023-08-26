26 августа, 13:57

На севере Италии произошло ДТП с автобусом с украинскими туристами

Пострадали более 10 человек

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Автобус с гражданами Украины попал в крупное ДТП на севере Италии. Как сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко, более 10 человек пострадали, 4 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

"МИД через генеральное консульство в Милане помогает украинцам, попавшим в дорожную аварию автобуса с украинскими номерами на севере Италии", - заявил Николенко изданию "Европейская правда".

По словам дипломата, "четырех украинцев в тяжелом состоянии отправили в медицинские учреждения городов Удине и Триест, остальным оказали медицинскую помощь на месте и временно разместили в специальных центрах спасательных служб". Сотрудники генконсульства наладили взаимодействие с итальянскими стражами порядка для выяснения обстоятельств аварии.

Местные СМИ сообщают, что в пятницу вечером автобус врезался в авторефрижератор с номерными знаками Польши, спасателям пришлось извлекать пострадавших из салона спецсредствами. 

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