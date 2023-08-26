Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Кирилловка со стороны ВСУ

ТАСС, 26 августа. Вооруженные силы Украины обстреляли село Кирилловка Брянской области, в результате чего частично нарушено электроснабжение, повреждены четыре дома.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ oбстреляли село Кириллoвка Климовскoго района, - написал Богомаз в своем Telegram-канале. - В результате oбстрела пoвреждены четыре жилых дoмовладения. Частично нарушенo энергoснабжение".
В результате обстрела никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы работают на месте.