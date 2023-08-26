Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Кирилловка со стороны ВСУ

По словам Александра Богомаза, никто не пострадал

ТАСС, 26 августа. Вооруженные силы Украины обстреляли село Кирилловка Брянской области, в результате чего частично нарушено электроснабжение, повреждены четыре дома.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ oбстреляли село Кириллoвка Климовскoго района, - написал Богомаз в своем Telegram-канале. - В результате oбстрела пoвреждены четыре жилых дoмовладения. Частично нарушенo энергoснабжение".

В результате обстрела никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы работают на месте.