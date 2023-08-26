26 августа, 16:08
Военная операция на Украине

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Кирилловка со стороны ВСУ

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

По словам Александра Богомаза, никто не пострадал

ТАСС, 26 августа. Вооруженные силы Украины обстреляли село Кирилловка Брянской области, в результате чего частично нарушено электроснабжение, повреждены четыре дома.

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Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ oбстреляли село Кириллoвка Климовскoго района, - написал Богомаз в своем Telegram-канале. - В результате oбстрела пoвреждены четыре жилых дoмовладения. Частично нарушенo энергoснабжение".

В результате обстрела никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы работают на месте. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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